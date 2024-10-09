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Kütahya OSB'de 3. Geleneksel Tavla Turnuvası Heyecanı

Kütahya OSB'de 3. Geleneksel Tavla Turnuvası Heyecanı
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Tavla Turnuvası, yatırımcıları bir araya getirerek dostluk ve rekabet dolu anlar yaşattı. Katılımcılar, hem tavla oynayarak hem de iş ilişkilerini güçlendirerek keyifli zaman geçirdi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılarının renkli buluşması, 3. Geleneksel Tavla Turnuvası ile başladı. İş dünyasının yoğun temposundan biraz uzaklaşarak dostluk ve rekabet dolu anlar yaşayan katılımcılar, turnuvanın ilk maçlarını büyük bir heyecanla gerçekleştirdi.

Katılımcılar arasında dostluk ve iş ilişkilerinin güçlenmesi için büyük bir fırsat sunan organizasyon, aynı zamanda keyifli anların yaşanmasına da vesile oldu.

Tavlaların başına geçen katılımcılar, hem rekabetin tadını çıkardı hem de sektörler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Turnuva boyunca dostluk, işbirliği ve rekabetin iç içe geçtiği anlar yaşanmaya devam edecek.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde ikincisi düzenlenen etkinlik, iş dünyası temsilcilerine işin yanı sıra sosyal etkileşim için de bir platform sunuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Ekonomi Turnuva Yerel Yaşam OSB

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