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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2024 Faaliyetlerini Değerlendirdi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2024 Faaliyetlerini Değerlendirdi
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, tasarruf tedbirlerine uyarak daha verimli çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün (OBM) 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil başkanlığında Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle, Taner Nişancı, şube ve işletme müdürleri katıldı.

Toplantıda tüm şube müdürleri 2024 yılı programları ve gerçekleşmeleri ile yıl sonu hedefleri hakkında sunum yaptılar. Şube müdürleri ve işletme müdürleri ile bundan sonra yapılacak planlamalar konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Bölge Müdürlüğü olarak Aralık ayı sonuna kadar belirledikleri hedeflere ulaşmaları gerektiğini söyleyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Tasarruf tedbirlerine uyarak personelimiz ile birlikte daha verimli çalışacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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