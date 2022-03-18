Kütahya'nın yaşlı nüfusu 80 bin 370

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Kütahya'da yaşlı nüfusu 80 bin 370 olarak açıkladı. Yaşlı nüfusun toplam il nüfusu içindeki oranı 2020 yılında yüzde 13.1 iken, 2021 yılında yüzde 13.9 olarak belirlendi.

2020 yılında 75 bin 626 olan Kütahya'da yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin sayısı 2021 yılında 80 bin 870'e yükseldi. Kütahya'daki yaşlı nüfusun 35 bin 954'ü erkek, 44 bin 416'sı ise kadınlardan oluşuyor. Kütahya'daki yaşlı erkeklerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12.5, yaşlı kadınların toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 15.1 olarak tespit edildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre Kütahya'da yaşlı nüfus oranı 2025 yılında yüzde 14'ün üzerine çıkacak ve ilimiz Türkiye'nin yaşlınüfus oranının en yüksek olduğuiller arasına dahil olacak.

2021 yılında Türkiye yaşlı nüfus sayısı 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Ülke genelinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9,7'ye yükseldi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel