Kütahya'nın 'Yaşam' parkı

Belediye Başkanı Alim Işık, Yaşam Parkı'nda Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla yürütülen ve sona gelen çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya Belediyesi'nin Yaşam Parkı'ndaki çalışmalarda son aşamaya geldi. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla yürütülen çalışmaları Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tüm imalat ve montajların tamamlandığını söyleyerek parkın halkın yıl boyunca kullanabileceği bir alana dönüştüğünü belirtti. - KÜTAHYA