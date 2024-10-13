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Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Yeni Bir At Çiftliği Açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Yeni Bir At Çiftliği Açıldı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, at severler için doğayla iç içe bir yaşam alanı olan yeni bir at çiftliği hizmete girdi. Yoğun ilgi gören çiftlik, at binme eğitimleri ile bölgedeki popülaritesini artırmayı hedefliyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde at severler için yepyeni bir yaşam alanı eklendi.

Harmancık karayolu üzerinde Sorkun boğazı mevkiinde kapılarını açan at çiftliği, ilk haftasında yoğun ilgiyle karşılaştı.

Doğanın içinde, atlarla iç içe huzurlu saatler geçirmek isteyenler için ideal bir adres olan çiftlikte, deneyimli eğitmenler eşliğinde at binme eğitimleri de veriliyor. Hem doğayla baş başa kalmak hem de yeni bir şeyler öğrenmek isteyenler için harika bir fırsat sunan at çiftliği, kısa sürede bölgenin en popüler mekanlarından biri olmaya aday.

Yeni açılan at çiftliğine çocukları ile birlikte ziyaret eden vatandaşlardan Celalettin Altay, daha önceleri Bursa, Balıkesir ve Eskişehir gibi komşu illere gittiklerini ancak açılan ilçede açılan ar çiftliği ile at severlerin aileleri ile eğlenerek güzel vakit geçirebileceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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