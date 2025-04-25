Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde bu sabah 07.23'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.81 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütayha'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.81 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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