Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde bu sabah 07.23'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.81 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütayha'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.81 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel