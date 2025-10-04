Haberler

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 06.49'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.4 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
