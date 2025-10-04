Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 06.49'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.4 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA