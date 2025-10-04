Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 06.49'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.4 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel