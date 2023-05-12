Kütahya'nın en 'Özel' kafesi açıldı

Kütahya'nın Gaybi Efendi Mahallesi, 2. Pınar Sokak'ta hizmete giren Bi Tebessüm Down Cafe, orta-ağır zihinsel engelli, serebral palsi ve down sendromlu özel çocuklar tarafından işletiliyor.

Kütahya'nın Gaybi Efendi Mahallesi, 2. Pınar Sokak'ta hizmete giren Bi Tebessüm Down Cafe, orta-ağır zihinsel engelli, serebral palsi ve down sendromlu özel çocuklar tarafından işletiliyor. Özel çocukların iş becerilerini geliştirmek ve hayata tutunmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan kafe, ticari amaç gütmeden gelir-gider bağışlarıyla ayakta kalacak.

Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği tarafından merhum dernek başkanı Cahit Özel'in anısını yaşatmak için oluşturulan "Cahit Özel Özel Çocuklar Hobi Atölyesi" ve "Bi Tebessüm Down Cafe"nin açılışı, Kütahya Valisi Ali Çelik, eşi Neziha Çelik ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaybi Efendi Mahallesi, 2. Pınar Sokak'ta hizmete giren Bi Tebessüm Down Cafe, orta-ağır zihinsel engelli, serebral palsi ve down sendromlu özel çocuklar tarafından işletiliyor. Kafe, çay, kahve ve Türk kahvesi gibi içeceklerin yanı sıra özel çocuklarla sohbet etme fırsatı da sunuyor.

Özel çocukların iş becerilerini geliştirmek ve hayata tutunmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan kafe, ticari amaç gütmeden gelir-gider bağışlarıyla ayakta kalacak.

Açılışta bir konuşma yapan Vali Ali Çelik, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle farkındalığı artırmak için bu projenin çok değerli olduğunu belirtti.

Devletin engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiğini, ancak sivil toplum örgütlerinin de bu işi sahiplenmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Vali Çelik, projeyi hayata geçiren Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneğine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İnsanların paylaştıkça hayatın daha değerli hale geldiğini söyleyen Vali Çelik, herkesi bu çalışmaların bir parçası olmaya davet etti.

Açılış töreninde, özel çocukların sipariş alarak servis yapmaları herkesin takdirini kazandı. - KÜTAHYA