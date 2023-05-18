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Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'ne kilit taşı

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'ne kilit taşı

Yerel Haberler

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan bölgelerde yapılan kilit taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan bölgelerde yapılan kilit taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Belediyesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan bölgelerdeki kilit taşı, sıcak asfalt serimi ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Mahallesi'nde büyük bir alanda yapılan kilit taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı'dan bilgi aldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, altyapısı tamamlanan bölgelerde vakit kaybedilmeden gereken uygulamaların yapıldığını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Dumlupınar Yerel Haberler

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