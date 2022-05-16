Kütahya'nın Domaniç İlçesindeki Hastane İnşaatı Durdu - Haberler

DOMANİÇ, KÜTAHYA (ANKA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yapımına geçen yıl başlanan 10 yatak kapasiteli hastanenin inşaatı durdu. AKP iktidarının artık bir ilçe hastanesi bile yapamadığını belirten CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Bir ilçe, insanımızın sağlığı bu kadar önemsiz mi? Vekilleri göreve davet ediyoruz. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Kütahya Valiliği'nin bu olayı hızlandırması için gereken adımları atmasını bekliyoruz" dedi.

Domaniç'te 2021 yılının mart ayında yapımına başlanan ilçe hastanesinin inşaatı, geçen yaz sonuna doğru yavaşladı. Hastane inşaatına malzeme tedarik eden firma ve esnafın 5 Kasım 2021'de mallarını geri çekmesiyle de inşaat tamamen durdu.

MÜJDESİ 2018'DE VERİLDİ, 2020'DE İHALEYE ÇIKILDI

Domaniç'e yeni hastane yapılacağı müjdesini 2018 yılında AKP Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu verdi. Mevcut hastanenin mekan ve kapsam bakımından yetersiz olduğunu belirten Kavuncu, "Uzunca süredir yaptığımız takip ve talepler sonucu hastanemizin yenilenmesine karar verildi ve yatırım programına alındı. Birkaç aydır süren çalışmalar ile ihtiyaçlarımıza karşılık verecek modern bir hastane projesi ortaya çıkmış oldu. Şu andaki hastanenin bulunduğu yerde yeniden yapılacak olan yeni hastanenin yapım ihalesi aşamasına geçilecek" demişti. 2018 yılında müjdesi verilen hastane için 26 Kasım 2020 yılında ihaleye çıkılmıştı.

İNŞAAT DURDU, YENİDEN İHALE YAPILACAK

İhalesi tamamlandıktan sonra 2021 yılının mart ayında yapımına başlayan hastanenin inşaatı, 5 Kasım 2021 tarihinde tedarikçi firmaların mallarını çekmesi üzerine durdu. Hastane inşaatının durmasının ardından yüklenici firmaya üç kez ihtar çekildi. Anlaşmaya varılamaması nedeniyle ihale feshedildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken ihalenin feshedildiği, yüklenici firma ile herhangi bir ilişiğin kalmadığı ve yeniden ihaleye çıkılacağı öğrenildi. Ancak yeni ihale tarihine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

12 MİLYON 154 BİN LİRA BEDEL BİÇİLDİ

500 günde bitirilmesi planlanan hastane için KDV dahil 12 milyon 154 bin lira bedel biçildi. Yeni bina tamamlandığında bodrum, zemin, bir kat ve teras olmak üzere 3 bin 143 metrekare kapalı alana sahip olacak. Acil ünitesi, 112 Acil İstasyonu, 6 hekimlik aile sağlığı merkezi, röntgen görüntüleme, diş ünitesi, halk sağlığı ve toplum sağlığı birimleri, 10 yataklı hasta servisi ile kafeterya ve sosyal alan içerecek. AKP Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, temelin atılmasının ardından inşaatta incelemesinde bulunmuş, ilçelerin sağlık yatırımlarıyla donatıldığını söylemişti. Erenler, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından, "İşte AK Parti'mizin eser siyaseti. Sağlık alanındaki yepyeni yatırımlarımızla ilimizi, ilçelerimizi donatmaya devam ediyoruz. Kütahya Şehir Hastanesi, Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesi, Tavşanlı Fizik Tedavi Hastanesi, yapımı tamamlanan ve devam eden birçok ilçe hastanemiz ile aile sağlığı merkezimizin ardından ihalesi kısa süre önce yapılan Domaniç ilçe hastanemizin de temeli atıldı. Hayırlı olsun" paylaşımında bulunmuştu.

"BİR İLÇE HASTANESİNİ BİLE YAPAMAYACAK HALE GELDİNİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki ay önceki bir basın açıklamasında şöyle bir beyanatı var; 'Türkiye'de hastanesi olmayan ilçemiz yok' dedi. Kütahya'da iki tane ilçemiz var. Bir tanesi Pazarlar, bir tanesi Dumlupınar. Buralarda ilçe entegre hastanesi vs. yok. Yıllardır yılan hikayesine dönen Domaniç-Tavşanlı yolu var. Hasta nakli de dahil olmak üzere her türlü sorunun ortak noktası olan bir yol ve yapılamadı. Onun ötesinde zaten Domaniç, bir sürü mağduriyeti de yaşıyor. Adliyesi yok, askerlik şubesi yok. Bunları saymıyorum da insanların en önemli gereksinimlerinden biri olan sağlık sorunu çok ön planda. Domaniç Hastanesi'nin yapımına 2021 yılında başlandı. Müteahhitler geldi, müteahhitler gitti. Esnafın bir sürü müteahhitlerden alacağı var ve şu anda hastane inşaatı durmuş vaziyette. Artık bir ilçe hastanesini bile yapamayacak hale geldiniz."

Domaniç ilçesindeki ambulans eksikliğine de değinen Ali Fazıl Kasap, "Domaniçlileri mağdur etmenin alemi yok. Domaniç'in bir tane hasta nakil ambulansı var. Bir hasta kalp krizi veya acil bir durumda en yakın hastanenin bulunduğu Tavşanlı'ya gittiğinde, başka bir ambulans olmadığı için diğer hasta ölüm tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Bir ilçe, insanımızın sağlığı bu kadar önemsiz mi? Vekilleri göreve davet ediyoruz. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Kütahya Valiliği'nin bu olayı hızlandırması için gereken adımları atmasını bekliyoruz. İnsanımızın sağlığı her şeyin ötesindedir."