Kütahya'nın 2025 Kamu Yatırımları ve Projeleri Belirlendi

Kütahya'nın 2025 Kamu Yatırımları ve Projeleri Belirlendi
Güncelleme:
Kütahya'da 2025 yılı için 609 kamu yatırım projesi planlandı. Toplam 12 milyar 877 milyon TL'lik yatırımın yaşama geçirilmesi hedefleniyor. Vali Musa Işın, projelerin etkin yürütülmesi ve izleme faaliyetlerinin süreceği vurgusunu yaptı.

Kütahya'nın 2025 yılı kamu yatırımları ve kalkınma projeleri, Vali Musa Işın başkanlığında düzenlenen 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Musa Işın, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Kütahya genelinde 609 kamu yatırım projesi yürütüldüğünü belirtti. Bu projeler için toplam 12 milyar 877 milyon TL tutarında yatırım öngörüldüğünü ifade eden Işın, yılın ilk 9 ayında 8 milyar 169 milyon TL harcama yapıldığını ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 63,44 seviyesine ulaştığını söyledi.

Sektörel dağılımda konut sektörü yüzde 24,08 ile ilk sırada yer alırken, ulaştırma ve haberleşme yüzde 19,13, eğitim yüzde 11,24 ve diğer kamu hizmetleri yüzde 10,76 oranında pay aldı. Bunun yanı sıra, madencilik yüzde 10,76, imalat yüzde 10,70, tarım yüzde 6,27, sağlık yüzde 2,91, turizm yüzde 2,74 ve enerji yüzde 1,40 oranında yatırım payına sahip oldu. Kütahya genelinde yürütülen projelerden 237'si tamamlanırken, 242 projenin çalışmaları devam ediyor. 44 projede ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Ayrıca 28 proje ihale aşamasında, 100 proje henüz başlamamış durumda bulunuyor. 2 proje ise tasfiye edildi.

Toplantının sonunda, kamu yatırımlarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, kaynakların tasarruflu kullanılması ve projelerin planlanan takvime uygun biçimde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için izleme ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki sorunların çözümüne yönelik iş birliğinin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
