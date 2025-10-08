Kütahya Müftüsü İrfan Açık, Din Görevlileri Haftası'nda Emekli Personelle Buluştu

Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli kademelerinde görev yapmış ve emekli olmuş personelle kahvaltıda bir araya geldi.

İl Müftülüğünde düzenlenen kahvaltı programında konuşan İl Müftüsü İrfan Açık, "Din görevlisinin emeklisi olmaz, o her yaşta ve her mekanda hizmete devam eder" dedi.

Müftü Açık, programa katılan din görevlilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA