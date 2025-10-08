Haberler

Kütahya Müftüsü İrfan Açık, Din Görevlileri Haftası'nda Emekli Personelle Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla emekli din görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Açık, din görevlilerinin her zaman hizmette bulunduğunu vurguladı.

Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli kademelerinde görev yapmış ve emekli olmuş personelle kahvaltıda bir araya geldi.

İl Müftülüğünde düzenlenen kahvaltı programında konuşan İl Müftüsü İrfan Açık, "Din görevlisinin emeklisi olmaz, o her yaşta ve her mekanda hizmete devam eder" dedi.

Müftü Açık, programa katılan din görevlilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feyza Altun 'Gözaltı listesinde yokum' dediği anda alındı

"Gözaltı listesinde yokum" dedi, polis kapısını çaldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.