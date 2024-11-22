Kütahya Lisesi, Antalya Gastro Festivali'nde Büyük Başarı Elde Etti

Uluslararası Antalya Gastro Festivalinde, Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Yemek yarışmalarında 1 altın, 10 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan öğrenciler, yarışmada en çok madalya kazanan lise unvanını elde etti.

Başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İslam Aktepe tarafından okullarında ziyaret edildi. Hasan Başyiğit, yarışmada madalya kazanan öğrencileri tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti ve öğrencilere kitap hediye etti.

Ziyaret sırasında, okulun yeni taşındığı binada da incelemelerde bulunan Başyiğit, okulun genel durumu ve ihtiyaçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, elde ettiği bu başarıyla hem Antalya Gastro Festivali'nde hem de yerel düzeyde büyük bir gurur kaynağı oldu. - KÜTAHYA