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Kütahya Kadim Vakfı'ndan Çocuk Bayramlaşması Şenliği

Kütahya Kadim Vakfı'ndan Çocuk Bayramlaşması Şenliği
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Kütahya Kadim Vakfı, Ramazan ayında ailelerin çocuklarına yönelik düzenlediği 'Çocuk Bayramlaşması Şenliği'nde, çocuklara bayram neşesi yaşattı. Vakıf Başkanı Mustafa Önsay, gelenekleri yaşatma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedeflerini vurguladı.

Kütahya Kadim Vakfı tarafından "Çocuk Bayramlaşması Şenliği" gerçekleştirildi.

Kütahya Kadim Vakfı tarafından "Çocuk Bayramlaşması Şenliği" gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Mustafa Önsay, programın Ramazan ayında iftarlarda misafir edilen ailelerin çocuklarına yönelik düzenlendiğini ve yoğun içeriğiyle miniklere bayram neşesi yaşattığını belirtti.

Şenliğe aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterirken, programda görev alan ekip arkadaşlarına ve destek veren hayırseverlere teşekkür eden Önsay, "Medeniyetimizi ihya, geleceği inşa etme misyonumuzu yorulmadan, bıkmadan sürdüreceğiz" dedi.

Önsay, Kütahya'da gelenekleri yaşatmaya ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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