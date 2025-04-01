Kütahya Kadim Vakfı'ndan Çocuk Bayramlaşması Şenliği

Kütahya Kadim Vakfı tarafından "Çocuk Bayramlaşması Şenliği" gerçekleştirildi.

Kütahya Kadim Vakfı tarafından "Çocuk Bayramlaşması Şenliği" gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Mustafa Önsay, programın Ramazan ayında iftarlarda misafir edilen ailelerin çocuklarına yönelik düzenlendiğini ve yoğun içeriğiyle miniklere bayram neşesi yaşattığını belirtti.

Şenliğe aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterirken, programda görev alan ekip arkadaşlarına ve destek veren hayırseverlere teşekkür eden Önsay, "Medeniyetimizi ihya, geleceği inşa etme misyonumuzu yorulmadan, bıkmadan sürdüreceğiz" dedi.

Önsay, Kütahya'da gelenekleri yaşatmaya ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA