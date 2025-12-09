Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan deprem ve zemin etütleri uyarısı

Jeoloji Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcisi Yahya Daban, Kütahya'nın aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle yüksek risk taşıdığını belirterek zemin etütlerinin önemine dikkat çekti. Daban, deprem gerçeğinin Türkiye'nin değiştirilmesi mümkün olmayan coğrafi ve jeolojik yapısının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Sağlam yapılaşmanın ancak doğru bir zemin üzerine inşa edildiğinde mümkün olduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcisi Yahya Daban, zemin etütlerinin depreme dayanıklı kentleşmenin ilk basamağı ve can ile mal güvenliğinin en kritik aşaması olduğunu kaydetti. Türkiye'de zaman zaman göz ardı edilen bu çalışmaların bir formalite değil, doğrudan insan hayatını ilgilendiren teknik zorunluluklar olduğunun altını çizdi.

"Zemin etütleri bilimsel, kapsamlı ve doğru yapılmalıdır"

Her yapılaşmanın temelinde doğru hazırlanmış bir zemin etüdünün yer alması gerektiğini belirten Daban, bu çalışmanın jeolojik, jeoteknik ve sismik analizlerin bir bütün olarak değerlendirilmesiyle anlam kazandığını söyledi. Daban, "Bu süreçler ihale veya maliyet baskısıyla basite indirgenmemeli; uzman jeoloji mühendisleri tarafından titizlikle yürütülmelidir" dedi.

Depremle mücadelenin yalnızca yönetmeliklerle değil, sahadaki bilimsel uygulamalarla mümkün olduğunu vurgulayan Daban, güvenli kentlerin bilimin rehberliğinde kurulabileceğini belirtti.

"Depremler engellenemez ancak etkileri azaltılabilir"

Depremlerin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Yahya Daban, doğru mühendislik uygulamalarıyla yıkıcı etkilerin önemli ölçüde azaltılabileceğini hatırlattı. Kütahya'da ve ülke genelinde jeoloji mühendisliğinin öneminin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Daban, zemin etütlerinin kamu ve özel sektör tarafından yalnızca bir zorunluluk olarak değil, bir sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiğini söyledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği olarak toplum güvenliği için bilimsel doğrular ışığında çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Daban, kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA