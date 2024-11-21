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Kütahya İmam Hatip Lisesi'nden İl Müftüsü'ne Ziyaret

Kütahya İmam Hatip Lisesi'nden İl Müftüsü'ne Ziyaret
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Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ı ziyaret ederek geleneksel sohbet ve bilgilendirme etkinliklerine katıldılar.

Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Ağırlıklı Proje Ortaokulu'nun 7. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından, Şube Müdürü Osman Ekici ve Manevi Danışman Ali Dumanlı eşliğinde müftülüğün farklı katları, Gençlik Merkezi ve Mus'ab bin Umeyr Camii gezildi. Gençlik Odasında yapılan sohbetin ardından, TDV Yayınevi ziyaret edilerek öğrenciler ve öğretmenler bilgilendirildi. Son olarak, yapılan ikramlar sonrası ziyaret sona erdi ve öğrenciler ile öğretmenler mutlu bir şekilde uğurlandı.

Müftü İrfan Açık, ziyaretleri dolayısıyla öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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