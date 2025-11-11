Haberler

Kütahya İl Özel İdaresinin 2026 Bütçesi Görüşülüyor

Kütahya İl Özel İdaresi, 2026 yılı bütçesi için İl Genel Meclisi toplantılarına devam ediyor. Toplantılarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken yeni araç ve ekipman alımına da karar verildi.

Kütahya İl Özel İdaresinin 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura'nın başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı oturumları devam ediyor.

Toplantılarda, Yazı İşleri Müdürü Necati Derin, Bilgi İşlem Müdürü Yavuz Çakır, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Kangallı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Rıfat Hatipoğlu, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Cemalettin Karaaslan, Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Mehmet Çağlar, Çavdarhisar İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Savaş Kılıçarslan ve Dumlupınar İlçe Özel İdare Müdür Vekili Ahmet Yeter, yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Oturumlarda ayrıca, Kütahya İl Özel İdaresi araç parkına yeni araç ve ekipmanların kazandırılması kararı alındı. Meclis üyeleri tarafından kabul edilen karara göre, araç parkına 10 adet camlı van, 1 adet asfalt bakım aracı, 1 adet mobil vinç, 1 adet teleskobik forklift, 2 adet tuzlama ve kar bıçağı ekipmanı, 1 adet asfalt arası derz dolgu makinesi ve 4 adet 4x4 pikap kazandırılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
