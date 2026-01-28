Kütahya İl Özel İdaresi'nden eğitime ve kamu hizmetlerine büyük yatırım

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılında da eğitime ve kamu hizmetlerine yönelik yatırımlarıyla kentin gelişimine katkı sunmayı sürdürdü. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha iyi fiziki şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda okul ve hizmet binası tamamlandı.

Bu kapsamda Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılı içerisinde merkez ilçe ve diğer ilçelerde toplam 2 okulun yapımını tamamladı, 3 okul ise geçici kabul aşamasına getirildi. Devam eden çalışmalarla birlikte 5 okulun da 2026 yılı içerisinde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Okul yapımının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarına da ağırlık veren İl Özel İdaresi, il genelinde 6 okulun bakım ve onarımını tamamlayarak Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kamu hizmetlerinin daha modern ve sağlıklı ortamlarda sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar da 2025 yılında devam etti. Bu çerçevede il genelinde 5 hizmet binası tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı, 1 hizmet binasının ise geçici kabulü yapıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi yetkilileri, daha yaşanabilir bir Kütahya hedefiyle eğitimden kamu hizmetlerine kadar birçok alanda yatırımların bundan sonra da aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA