Haberler

Kütahya İl Özel İdaresi'nden eğitime ve kamu hizmetlerine büyük yatırım

Kütahya İl Özel İdaresi'nden eğitime ve kamu hizmetlerine büyük yatırım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılında eğitim ve kamu hizmetlerine yönelik yatırımlarını sürdürerek yeni okullar ve hizmet binaları tamamladı. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen projelerde toplamda 5 okul ve 6 okulun bakım ve onarımları gerçekleştirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılında da eğitime ve kamu hizmetlerine yönelik yatırımlarıyla kentin gelişimine katkı sunmayı sürdürdü. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha iyi fiziki şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda okul ve hizmet binası tamamlandı.

Bu kapsamda Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılı içerisinde merkez ilçe ve diğer ilçelerde toplam 2 okulun yapımını tamamladı, 3 okul ise geçici kabul aşamasına getirildi. Devam eden çalışmalarla birlikte 5 okulun da 2026 yılı içerisinde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Okul yapımının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarına da ağırlık veren İl Özel İdaresi, il genelinde 6 okulun bakım ve onarımını tamamlayarak Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kamu hizmetlerinin daha modern ve sağlıklı ortamlarda sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar da 2025 yılında devam etti. Bu çerçevede il genelinde 5 hizmet binası tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı, 1 hizmet binasının ise geçici kabulü yapıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi yetkilileri, daha yaşanabilir bir Kütahya hedefiyle eğitimden kamu hizmetlerine kadar birçok alanda yatırımların bundan sonra da aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

Komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek skandal çağrı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı

Netanyahu kirli planını açıkladı! Resmen Türk askerini hedef aldı
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi

Yok artık En-Nesyri! İstediği şey krize neden oldu
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

Futbol dünyası yasta! Korkunç kazada 7 kişi öldü
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı