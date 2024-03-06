Kütahya İl Özel İdaresi, Altyapı Hizmetlerini İyileştirmek İçin Yeni İş Makinelerini Parkına Dahil Etti

Kütahya İl Özel İdaresi, altyapı hizmetlerini iyileştirmek ve daha verimli hale getirmek amacıyla yeni iş makinelerini araç parkına dahil etti. Vali Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende iş makineleri ve araçlar tanıtıldı.

Hibe olarak araç parkına kazandırılan 1 adet greyder, 1 adet forklift, 1 adet silindir, 2 adet beko loder ve 1 adet yükleyici olmak üzere toplam 6 araç ve Devlet Malzeme Ofisinden alınan 6 adet ticari araç ve 1 adet greyder törende tanıtıldı.

Vali Musa Işın, hizmete alınan araçların ve gelecek olan araçların toplam değerinin 75 milyon TL olduğunu ve araçların bağışlandığını belirtti. Müteşebbislere ve iş insanlarına katkılarından dolayı teşekkür eden Vali Işın, "Müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. İş adamlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Gerek yaptıkları işlerle gerek istihdamla gerek ürettikleri ürünlerle dış ticaretle ve yaptıkları iç ticaretle ilimize katkıları son derece önemlidir. Bu manada kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Bağışların toplum nezdinde takdir görmesi ve iş dünyasının katkılarının kamuoyu tarafından bilinmesinin önemine dikkat çeken Vali Musa Işın, "Bu ülke için kim ne yapıyorsa halk tarafından bilinmesi fayda var. Bir çivi çakanın başımızın üstünde yeri vardır. Kimin küçük bir gayreti varsa, dahli varsa, heyecanı varsa, bu ülke için, bu halk için bir şey yapıyorsa, biz onu sırtımızda taşırız. Yeter ki ülkemiz adına, milletimiz adına her şey yapılsın" diye konuştu.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura ise geçmiş yıllarda filolarını büyük çapta yenilediklerini ve güçlendirdiklerini, güçlü ve sürdürülebilir olmasını sağladıklarını söyledi. - KÜTAHYA