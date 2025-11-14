Kütahya İl Özel İdaresi 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor
Kütahya İl Genel Meclisi, 2026 yılı bütçesini görüşmeye devam ediyor. Çeşitli müdürlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriliyor. Görüşmeler 24 Kasım 2025'e kadar sürecek.
Kütahya İl Özel İdaresinin 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisinin Kasım ayı oturumları İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura başkanlığında devam ediyor.
Devam eden oturumlarda, Emlak ve İstimlak Müdürü Harun Zeybek, Hisarcık İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Emeti Ertan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Şaphane İlçe Özel İdare Müdürü Arif Sezen, Gediz İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, Pazarlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, Emet İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, yapılan çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgiler verdiler.
Kütahya İl Özel İdaresi 2026 yılı bütçe görüşmeleri 24 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek. - KÜTAHYA