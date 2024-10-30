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Kütahya İl Müftülüğü'nde 2025 Yılı Hac Organizasyonu İçin Mülakatlar Yapıldı

Kütahya İl Müftülüğü'nde 2025 Yılı Hac Organizasyonu İçin Mülakatlar Yapıldı
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Kütahya İl Müftülüğü, 2025 yılı Hac organizasyonunda görev alacak din görevlisi ve kadın irşat görevlilerinin belirlenmesi için mülakat gerçekleştirdi. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar kutsal topraklarda görev alacak.

Kütahya İl Müftülüğü'nde, 2025 yılı Hac organizasyonunda görev alacak din görevlisi ve kadın irşat görevlilerinin belirlenmesi amacıyla mülakatlar gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mülakatta, komisyon başkanlığını Başkanlık Vaizi Ömer Erden yaparken, komisyon üyeleri arasında İl Müftü Yardımcıları Bahtiyar Kargıoğlu ve Tuğba Anatoprak yer aldı.

Düzenlenen mülakata, il merkezi ve ilçelerden din görevlileri katıldı. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, 2025 yılı Hac organizasyonunda din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak kutsal topraklarda görev alacaklar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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