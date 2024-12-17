Kütahya İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu Yeni Görevine Veda Etti
Kütahya İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Diyanet İşleri Uzmanı olarak atanmasının ardından veda programı düzenledi. Müftü Dr. İrfan Açık, Kargıoğlu'na hizmetleri için teşekkür ederken yeni görevinde başarılar diledi.
Kütahya İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Bahtiyar Kargıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatına Diyanet İşleri Uzmanı olarak atanması nedeniyle görevine veda etti.
Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen veda programında konuşan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Bahtiyar Kargıoğlu'na müftülük hizmetlerine sunduğu katkılar için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Kargıoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığındaki yeni görevi nedeniyle Kütahya İl Müftülüğü'ndeki mesai arkadaşlarıyla vedalaştığı programda duygusal anlar yaşandı. - KÜTAHYA