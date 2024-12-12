Üye Girişi
Haberler
ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor

 Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı

Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı

 Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu

Pentagon'u cevapsız bırakan Türkiye sorusu

Kütahya İl Genel Meclisi 60 Milyon TL'lik Ek Bütçeyi Onayladı

Kütahya İl Genel Meclisi 60 Milyon TL'lik Ek Bütçeyi Onayladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Genel Meclisi, Muammer Özcura başkanlığında gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, İl Özel İdaresi için talep edilen 60 milyon TL'lik ek bütçeyi oy birliğiyle kabul etti. Ek bütçenin, il genelinde ihtiyaç duyulan projelerde kullanılacağı bildirildi.

Kütahya İl Genel Meclisi, Muammer Özcura başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündem maddesi, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında kullanılmak üzere talep edilen 60 milyon TL'lik ek bütçeydi.

Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun, ek bütçenin detayları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Sunumun ardından yapılan oylamada, 2024 yılı için 60 milyon TL'lik ek bütçe talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın ardından İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, toplantıya katılan tüm meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Onaylanan ek bütçenin, Kütahya genelinde ihtiyaç duyulan projelerde kullanılacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fatih Portakal'ın aylık maaşı akıllara zarar
img

En güçlü 100 kadın listesinde Türkiye'den yalnızca bir isim yer aldı
img

Donald Trump kripto para alımlarına devam ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? A101 12 ARALIK 2024 KATALOĞU 12 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 12 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (12 Aralık) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.