Kütahya İl Genel Meclisi 60 Milyon TL'lik Ek Bütçeyi Onayladı

Kütahya İl Genel Meclisi, Muammer Özcura başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündem maddesi, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında kullanılmak üzere talep edilen 60 milyon TL'lik ek bütçeydi.

Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun, ek bütçenin detayları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Sunumun ardından yapılan oylamada, 2024 yılı için 60 milyon TL'lik ek bütçe talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın ardından İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, toplantıya katılan tüm meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Onaylanan ek bütçenin, Kütahya genelinde ihtiyaç duyulan projelerde kullanılacağı belirtildi. - KÜTAHYA