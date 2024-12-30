Kütahya İl Emniyet Müdürü Organize Sanayi Bölgesi'ni Ziyaret Etti
Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile bir araya gelerek iş birliği ve iletişimi güçlendirmeye yönelik konuları ele aldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi'ni ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yenipazar ve Mesut Yıldırım ile Bölge Müdürü Murat Demir hazır bulundu. Görüşmede, bölge ve Kütahya hakkında çeşitli istişarelerde bulunulurken, iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel