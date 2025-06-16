Kütahya İl Emniyet Müdürü'nden Jandarma'ya Ziyaret
Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette jandarma personelinin günü kutlandı ve iş birliğinin önemi vurgulandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Vedat Kültür'ü makamında ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret sırasında Emniyet Müdürlüğü personeli de eşlik etti. Ziyarette Elbir, Albay Kültür'ün nezdinde tüm Jandarma personelinin gününü kutlayarak, başarı dileklerini iletti ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Gerçekleşen nazik ziyaretin ardından her iki kurumun temsilcileri, kamu güvenliğini sağlama noktasında sürdürülen iş birliğinin önemine vurgu yaptı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel