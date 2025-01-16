Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Kütahya İl Defterdarı Ercoşman, Organize Sanayi Bölgesi'ni Ziyaret Etti

Kütahya İl Defterdarı Ercoşman, Organize Sanayi Bölgesi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım ve vergi düzenlemeleri hakkında görüşmelerde bulundu, bölgenin ekonomik katkıları ve projeleri üzerine bilgi alışverişi yapıldı.

Kütahya İl Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Zeyit Damar, Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin hazır bulundu.

Görüşmede, sanayi bölgesinin ile olan ekonomik katkıları, yatırımlar ve bölgedeki işletmelerin vergi düzenlemelerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca, OSB'de son yıllarda hayata geçirilen projeler ve gelişmeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Kütahya İl Defterdarı Hatice İşcan Ercoşman, Kütahya OSB'nin ekonomik kalkınmaya sunduğu katkılardan bahsederek, iş birliği ve destek mesajı verdi. OSB Yönetimi ise, Defterdarlık ile yürütülen iş birliklerinin bölgenin sürdürülebilir kalkınması açısından önemini vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı memnuniyet dilekleriyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kesin kararını verdi
img

Ronaldo'ya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş teklif
img

Bülent Ersoy, makyajıyla sosyal medyanın gündeminde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Rize depremi haritayı değiştiriyor! Diri fay saptandı

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.