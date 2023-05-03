Kütahya İHH Kadın Kolları 'Hayır çarşısı' oluşturdu

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığı, gelirinin tamamını yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 'Hayır çarşısı' oluşturdu. Yiyeceklerin bulunduğu çarşının tezgahlarında gün boyu yoğunluk yaşandı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, yaptığı açıklamada, "Kadın Kolları olarak ilk kez çınar altı 'Hayır çarşısı' etkinliği düzenliyoruz. Neden çınar altı?. Çünkü İHH binamızın önün 2 asırlık çınar ağacı var. Onun adını anmak istedik ve bu sebeple etkinliğin adına 'Çınaraltı hayır çarşısı' adını verdik. Buradaki amacımız ihtiyaç sahibi aileler için düzenli gelir sağlamak. Düzenli aralıklarla bu hayır çarşısını yapmak istiyoruz. Burada görülen ürünler gönüllü kadın üyelerimiz tarafından kendi elleriyle yapılmış ürünlerdir. Gönül rahatlığı ile yenilebilecek ürünlerdir. Kadınlarımız bir nevi kendi mutfağının, elinin sadakasını ve zekatını vererek bu faaliyetleri yapıyor. Bunları insanlara faydalı olmak için yapıyoruz. Tamamen gönüllü olarak yapıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz" dedi. - KÜTAHYA