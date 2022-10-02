Kütahya haberleri: Vali Çelik, Şaphane'de muhtarlarla bir araya geldi Yerel Haberler Kütahya haberler: Kütahya Valisi Ali Çelik, Şaphane'nin İnceğiz köyünde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Kütahya Valisi Ali Çelik, Şaphane'nin İnceğiz köyünde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. 9 köy ve 4 mahalle muhtarı ihtiyaçlarını, taleplerini, vatandaşların memnuniyetini Vali Ali Çelik'e iletti. Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile kurum müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, talep ve ihtiyaçlara çözüm üretildi. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Vali Çelik, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Şaphane Kütahya Yerel Haberler

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