Kütahya haberleri: Kütahya'dan Pakistan'a ikinci yardım tırı

Kütahya'dan Pakistan'a ikinci yardım tırı

KÜTAHYA - Sel felaketinde zarar gören Pakistan'daki afetzedelere ulaştırılmak üzere Kütahya'da hazırlanan gıda ve temizlik malzemesi taşıyan yardım tırı, törenle uğurlandı.

Kütahya Valiliği öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde 2 bin koli gıda ve 427 koli temizlik malzemesi gönderildiğini belirtildi.

Törende konuşan Vali Ali Çelik, "Kütahya, sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan'ın yanında" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'a destek olabilmek için çalışma yürüttüklerini belirten Vali Çelik, "Kardeş ülke olan Pakistan'a kardeşlik hukuku gereği de destek olmamız gerekiyor; çünkü onlar da bizim en sıkıntılı zamanımızda, Kurtuluş Savaşı'mızda bizlere yardımcı olmuşlar. Bu hukuku ve vefayı hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu, Kütahya'dan gönderdiğimiz ikinci tırımız. Tüm Türkiye'de aynı seferberlik ruhu devam ediyor. İnsanların en hayırlısı, insanlar zorda kaldıklarında onlara faydalı olandır" diye konuştu.

Yardım kampanyasının sürdüğünü belirten Vali Çelik, imkanı olan herkesi Pakistan'a destek olmaya davet etti.