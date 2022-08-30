Kütahya haberleri | Kütahya'da zafer coşkusu Yerel Haberler Kütahya haberi... Kütahya, Büyük Zafer'in ve düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor. Kütahya, Büyük Zafer'in ve düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenleri, Vali Ali Çelik'in katılımıyla, Zafer Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz'ün; Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Törene AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da katıldı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milletvekili Kütahya Yerel Haberler

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