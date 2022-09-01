Kütahya haberleri... Çiğli Su Çalıştayında Gündem: Gediz'deki Kuraklık ve Su Kirliliği

Kütahya yerel haberine göre Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve KEÇİ Kültür, Ekoloji, Çevre ve İletişim Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen Su Çalıştayı toplantılarının beşincisine ev sahipliği yaptı.

Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve KEÇİ Kültür, Ekoloji, Çevre ve İletişim Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen Su Çalıştayı toplantılarının beşincisine ev sahipliği yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve KEÇİ Kültür, Ekoloji, Çevre ve İletişim Derneği, doğal su alanlarının ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla Seferihisar, Selçuk, Foça ve Ödemiş'ten sonra Çiğli'de "Kuyu Kurumadan" temalı Su Çalıştayı düzenledi.

Çiğli Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, akademisyenler, yerel yönetimlerin uzman personeli, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri katılım gösterdi. İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi Ziraat Mühendisi Berk Ünal, İZSU Çiğli Arıtma Tesisi Çevre Mühendisi Şermin Gür, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden Çevre Mühendisi Helil İnal Kınay ve Keçi Kültür, Ekoloji, Çevre ve İletişim Derneği'nden Baha Okar'ın sunumlarının ardından toplantıda Gediz Deltası'ndaki kuraklık ve su kirliliği ile bölgedeki biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği konuşuldu.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "ÇOCUKLARIMIZA TEMİZ SU KAYNAKLARI BIRAKACAĞIZ"

Çalıştayda konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şunları söyledi:

"Su soruna kalıcı çözümler getirebilmek için öncelikle 'Kuyu neden kuruyor' sorusunu sormamız lazım. İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren su, insan yaşamı için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Son iki yüz yılda yaşanan kapitalizm ve sanayi devrimiyle birlikte su kaynakları kirlenmeye ve hızla tükenmeye başlamıştır. Çiğli Belediyesi olarak, su kaynaklarımızı korumak ve su israfının önüne geçmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kurum bünyemizde gerçekleştirdiğimiz demirbaş değişimleriyle yılda 40 bin ton su tasarrufunda bulunuyoruz. İlçemizde 200'e yakın parkımız var. Bu parkların yüzde 40'ında otomatik sulama sistemini kurduk. En kısa sürede tüm paralarımızda bu sisteme geçeceğiz. İsrafı önlemenin yanı sıra ilçemizdeki en önemli su kaynaklarından biri olan Gediz Deltası'yla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Gediz'deki su kirliliğini ölçmek için istasyonlar kurduk. Buradan elde ettiğimiz verileri Katip Çelebi Üniversitesi ile paylaşıyoruz. Gediz'deki suyun bölgede tarımsal üretimde kullanılabilmesi için projeler geliştiriyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de hayat anlamına gelecek olan suyu çocuklarımıza temiz bir şekilde bırakabilmek için çalışmaya devam edeceğiz."