Kütahya haberi! Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık Kütahya Belediyesi'nde Yerel Haberler Kütahya yerel haberi | Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı'yı makamında ziyaret etti. Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı'yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı'yı ziyaret eden Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, birlik çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birliğe çalışmalarında başarılar diledi. Birlik Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ziyaret anısı olarak, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık adına hazırlanan plaketi Başkan Vekili Damcı'ya verdi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkiye Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kütahya haberi! Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık Kütahya Belediyesi'nde - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.