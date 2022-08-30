Kütahya haberi: Muharip uçaklar Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama geçişi yaptı Yerel Haberler Kütahya haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçaklarıyla Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişinin yapıldığı görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçaklarıyla Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişinin yapıldığı görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçakların Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişinin yapıldığı görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, "Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımızla Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişi yapıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Kütahya Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kütahya haberi: Muharip uçaklar Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama geçişi yaptı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.