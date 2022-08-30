Kütahya haberi: Muharip uçaklar Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama geçişi yaptı
Yerel Haberler
Kütahya haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçaklarıyla Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişinin yapıldığı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçaklarıyla Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişinin yapıldığı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçakların Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişinin yapıldığı görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, "Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımızla Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişi yapıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA