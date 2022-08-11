Kütahya haberi... Kütahya Sanayi Sitesi Esnafından Tepki: "Tek Derdimiz Ekmek Parası. Ekmeğimize Mani Oluyorlar"

Kütahya Tavşanlı Belediyesi'nin, Tavşanlı Sanayi Sitesi'ndeki esnafı Çukurköy Sanayi Sitesi'ne taşınma projesi karşısında esnaf, suç duyurusunda bulundu. Bir esnaf, "Tek derdimiz ekmek parası. Ekmeğimize mani oluyorlar" dedi.

Tavşanlı ilçesinde belediye tarafından yapılan yeni sanayi sitesi, esnafla, Belediye Başkanı Mustafa Güler'i karşı karşıya getirdi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da Tavşanlı Sanayi Sitesi'nde açıklama yaptı. Kasap, esnafla birlikte savcılığa giderek Belediye Başkanı Mustafa Güler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANI'NI SON DEFA UYARIYORUM. YAPTIĞI YANLIŞTIR, YANLIŞTAN DÖNMESİNİ KENDİSİNDEN RİCA EDİYORUZ"

Fazıl Kasap, esnafa yardımcı olması gereken bir makamın zulmetmesinin doğru olmadığını söyledi. Kasap, şunları söyledi:

"1 Temmuz'da kapatıp gideceksiniz. Yoksa greyderlerle götürürüm, dükkanınızı kapatırım gibi tehditler Belediye Başkanı'na yakışmıyor. Sizin oy verdiğiniz adama yakışmıyor. Dükkanların çoğunu tüccara satmışlar. Saman balyaları için depo olarak kullananlar var. Gıdacısı, leblebicisi var. Bunların olmaması gerekiyor. Gıda için de sakıncalı. Belediye Başkanı'nın orayı denetlemesini istiyoruz. Gitsin bir baksın. Gıda sektöründe çalışan iş yerlerine ruhsat veriliyor. Mustafa Güler bu dükkanlara ruhsat verdi mi? Dükkanların gerçek amacı dışında kullanımı var mı? Sanayi dükkanlarını saman balyası vesaire ile doldurmuşlar. Orada samanlarla ilgili bir sanayi sektörü mü var acaba? Belediye Başkanı bunları denetlesin. Bunların ruhsatlarını kontrol etsin. Ruhsatları ile çalışma şartları birbirine paralel mi, doğru mu? Bunu denetlesin. Burada 35 yıllık ruhsatı olan esnaf dükkanını açtı diye, dükkanı ruhsatsız gerekçesiyle 580 lira ceza kemesi, caydırması, yıldırması bu arkadaşın bugün ekmek parasına mani oldu. Evine ekmek götüremeyecek. Zaten işler kesat. Belediye Başkanı'nı son defa uyarıyorum. Yaptığı yanlıştır, yanlıştan dönmesini kendisinden rica ediyoruz."

45 yıldır Tavşanlı Sanayi Sitesi'nde çalıştığını söyleyen esnaf, "77 yılından beri maliye kaydım var benim. Daha önce ruhsat için müracaat ettim ama belediye ruhsata gerek olmadan devam edebileceğini söyledi. Ama şimdi bu dükkanlardan taşımak için ruhsatsız olduğumu söyleyip ceza kesiyor, dükkanımı kapatıyor" dedi.

"99 YILINDAN BERİ RUHSATIM VAR"

1999 yılından beri ruhsatı olduğunu söyleyen başka bir esnaf ise, "99 yılından beri ruhsatım var ama senin de ruhsatın iptal ederim sonra sana da yazarım aynısını diyor. Bugün ben dükkanımı açamadım. Aynı gün içerisinde açarsak aynı uygulama gün içinde tekrarlanacak. Zabıta kaç defa dönerse her defasında ceza kesecek meclis kararıyla. 94 yılından beri bu sanayideyim 99 yılından beri ruhsatım var" ifadelerini kullandı.

"BU ADAM KEYFİ UYGULAMA YAPIYOR BU MİLLETE"

Başka bir esnaf ise şunları söyledi:

"Tek derdimiz ekmek parası. Ekmeğimize mani oluyor. Rızkın sahibi Allah'tır ama Allah da insanlara bir akıl vermiş. Zulme rıza gösteren mazlum da zalimdir bizim dinimizde. Sayın Cumhurbaşkanım da zalim değil ama bu adam zalim. Niye bu adama dur demiyor. Duysun sesimizi Cumhurbaşkanım benim. 83 milyonun cumhurbaşkanı. Benim de sesimi duymak mecburiyetinde. Dur desin bu zalime. Ben dünden kalma 20 liralık ekmeği 16 liraya aldım. Onu da kaptırmamak için motorumun sepetine koydum. Ekmek parası kazanamadım çünkü bugün. Evimde huzurum kalmadı. Dükkanımı açamıyorum. Kilitleyip karşıda oturuyorum. Benim ne suçum vardı da bu duruma düşüyorum. Beni yönetmeye çalışan adam kim. Liyakati yok bu adamın. Bu nasıl AKP'den belediye başkanıdır. Bu adam keyfi uygulama yapıyor bu millete, ama kimse dur demiyor."

"YÜZDE 70 BİR OY ALAN PARTİ ŞU ANDA BURADA YÜZDE 20 ZOR ÇIKARTIR"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden size sesleniyorum. Bu başkan sizi dahi dinlemiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi dahi umursamıyor. İşin içine rant girdiği için sizi hiç umuruna takmıyor. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyor. Biz şimdiye kadar hep AKP'ye oy vermiş milletiz. Yüzde 70 bir oy alan parti şu anda burada yüzde 20 zor çıkartır. Bunu da kulak ardı etmeyin. Bize bu zulmü yapanları durdurun. Biz artık bittik. Eve gidiyorum evde psikolojim bozuk. Dükkana geliyorum dükkanda psikolojimiz bozuk. Yani insanlar zır desen katil olacak duruma geldi. Bunalımdayız. Rahatımız huzurumuz yok. Yaşama sevincimizi kaybettik. Bunların cumhurbaşkanımız tarafından duyulmasını hissedilmesini ve bu adama, bu zalime dur demesini istiyoruz. Bu adam bizi zulme götürüyor. Bu adamın zulmüne dur diyebilecek insan yok. Kimseyi dinlemiyor. İşin içine kinini sokmuş. Açıkça kindar olduğunu kara defterinde 5-6 kişinin olduğunu söylüyor. Devletin dini adalettir. Bu adamın adaletle, hukukla hiçbir alakası yok. Bir Allah'ın kulu dur demiyor bu adama. Sayın Cumhurbaşkanımdan bunu istiyorum. Bu adama dur desin. Bu adam onu da dinlemiyor. Cumhurbaşkanımı dahi dinlemiyor bu adam. Umursamıyor hiçbir şeyi."