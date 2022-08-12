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Kütahya haberi... Kütahya'da fırınlara denetim

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Kütahya haberi... Kütahya'da fırınlara denetim

Kütahya haberler... Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, fırınlarda hijyen, gramaj, fiyat ve ruhsat kontrolü yaptı.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, fırınlarda hijyen, gramaj, fiyat ve ruhsat kontrolü yaptı.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleriyle birlikte rutin fırın denetimlerini gerçekleştirdi. Şehirde kurulu bulunan fırınları denetleyen ekipler, özellikle gramaj, hijyen, ruhsat ve fiyat denetimlerini gerçekleştirdiler. Yapılan denetimde fırınlarda herhangi bir soruna rastlanılmazken, fırınlarda alışveriş yapan vatandaşlar yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek ilgili kurumlara teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kütahya Yerel Haberler

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