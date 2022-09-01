Kütahya haberi... Kütahya başkanlara ev sahipliği yaptı

Kütahya habere göre Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya, Büyük Zafer'in ve kurtuluşunun 100'üncü yılında Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun 25'inci başkanlar kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı.

Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya, Büyük Zafer'in ve kurtuluşunun 100'üncü yılında Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun 25'inci başkanlar kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. Federasyon başkanları ve yaklaşık 50 Cemiyet başkanının katılımı yapılan Kütahya programında şehrin tarihi ve kültürel alanları tanıtılarak Büyük zafer coşkusu yaşandı

Kütahya Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, gazeteciler federasyon başkanları ve yaklaşık 50 gazeteciler cemiyetinin başkanları ile temsilcileri katıldı.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, toplantının açılış konuşmasını yaparak toplantının düzenlenmesinde büyük destekleri olan Başta Kütahya Valisi Ali Çelik olmak üzere Belediye Başkanı Alim Işık'a ve tüm kurumlara teşekkür etti.

25'inci başkanlar kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Sağlam "Kütahya kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. 30 Ağustos Zaferimizin 100. Yılında düzenlenen bu toplantımızla birlikte büyük zafer coşkusunu da birlikte yaşamış olduk. Kütahya'mızı en iyi şekilde sizlere tanıtmaya çalıştık. Katılımlarınızdan dolayı tüm başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ise 100 yıl önce muhteşem bir zafer kazanmış Türk Milletinin bağımsız ve hür yaşama iradesini tüm dünyaya haykırdığına vurgu yaptı.

Kolaylı, "Kahraman atalarımızdan teslim aldığımız bu kutsal toprakları gerektiğinde canımız pahasına korumak, temsilcisi olduğumuz 20 bin medya çalışanının öncelikli vatan borcudur" diye konuştu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya belediyesinin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi. Kendileri için medya mensuplarının önemine değinen Işık "Sizler zor bir mesleği icra ediyorsunuz. Zaman zaman ne kadar sıkıntılar çektiğinizi biliyorum bu yüzden elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Basın mensuplarımız şehrin kimliğini yukarılara taşımak için çaba gösteriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Kütahya programında önemli ziyaretler gerçekleştirildi. Kütahya Merkez'de Ulu Cami, müzeler, Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi, Germiyan sokağını gezen başkanlar, ertesi günü ise Kütahya NG Özel Gülsüm Güral müzesi, Çiniciler Çarşısı, Aizanoi ve zaferin kazanıldığı Dumlupınar'a geziler düzenlendi. Büyük Zaferin 100'üncü yılı kutlamalarında zafer coşkusu yaşanırken, akşam saatlerinde ise Kütahya Valisi tarafından düzenlenen resepsiyona katılım sağlandı. Ayrıca Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu Kütahya Valisi Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.

Başkanlar, DPÜ Rektörlüğü'nde Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi. - KÜTAHYA