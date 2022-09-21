Kütahya haberi: Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencilerinden gazilere ziyaret

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri gazileri evlerinde ziyaret etti.

Öğrenciler, Müdür Pelin Solak, Sınıf Öğretmenleri Semra Bülbül ve Elif Erdoğan nezaretinde terör gazisi Sedat Kurum ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener'i evinde ziyaret ederek beraberlerinde getirdikleri çikolatayı takdim ettiler.

Ziyarette öğrenciler, önceden hazırladıkları soruların yanında gazilere, nasıl gazi olduklarını ve duygularını sordular. Öğrenciler gaziliğin ne demek olduğunu ve başlarından geçen olayları onların ağzından dinlediler. Bu arada gaziler, öğrencilerin okuduğu, "Gazilerin gözyaşı" isimli şiir esnasında duygulu anlar yaşadılar.

Terör saldırısında bir ayağını kaybeden gazi Sedat Kurum, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere gaziliğin yüce bir duygu olduğunu, her insana nasip olmayacağını söyledi.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener ise, Kıbrıs'ta büyük bir zafer kazandıklarını ve gaziliğin çok büyük bir gurur olduğunu ifade ederek ziyaretlerinden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA