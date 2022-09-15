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Kütahya haberi... Gediz'de umreciler dualarla uğurlandı

Yerel Haberler

Kütahya haberi... Gediz'de umreciler dualarla uğurlandı

Kütahya yerel haberi | Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kutsal topraklara gidip umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar Ulu Camii önünden dualarla uğurlandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kutsal topraklara gidip umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar Ulu Camii önünden dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal beldelere gidecek olan 28 Umreci için Ulu Camiinde program düzenlendi.

Düzenlenen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Kaside ve ilahi okundu. Akabinde İlçe Müftüsü Sebahattin Turan "Umre ibadetinin önemi ve fazileti" konulu sohbet etti. kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan Umrecilere kısa bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Allah ve Resulünün misafiri olarak yola çıkan Umrecilerden millete ve devlete dua etmelerini, orada vakitlerini iyi değerlendirip ibadetle geçirmelerini istedi. Program, helalleşme ve dua yapıldıktan sonra Umrecilerin araçlarına bindirilip uğurlanması ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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