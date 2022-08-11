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Kütahya haberi! Domaniç'te "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" hazırlıkları başladı

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Kütahya haberi! Domaniç'te 'Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri' hazırlıkları başladı

Edinilen Kütahya gelişmesine göre Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 741'incisi kutlanacak olan "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" için toplantı gerçekleştirildiKaymakam Muhammed Enes İpek başkanlığında kurum amirlerinin katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam İpek, " Bizlere atalarımızın emaneti olan bu köklü mirasa her...

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 741'incisi kutlanacak olan "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" için toplantı gerçekleştirildi

Kaymakam Muhammed Enes İpek başkanlığında kurum amirlerinin katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam İpek, " Bizlere atalarımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ecdadımızı layıkıyla yad edebilecek bir tören yapmak için gece gündüz demeden var gücümüzle hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammed Enes Domaniç Kütahya Yerel Haberler

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