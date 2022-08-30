Kütahya haberi! Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, görevine başladı
Yerel Haberler
Kütahya bölgesinden gelen habere göre İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı'na vekaleten görevlendirilen Hüseyin Bozoğlan, vazifesine başladı.
İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı'na vekaleten görevlendirilen Hüseyin Bozoğlan, vazifesine başladı.
Bakanlık makamının onayı ile Altıntaş Kaymakamlığını vekaleten yürütecek olan Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, ilçedeki görevine başladı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel