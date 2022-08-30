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Kütahya haberi! Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, görevine başladı

Yerel Haberler

Kütahya haberi! Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, görevine başladı

Kütahya bölgesinden gelen habere göre İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı'na vekaleten görevlendirilen Hüseyin Bozoğlan, vazifesine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı'na vekaleten görevlendirilen Hüseyin Bozoğlan, vazifesine başladı.

Bakanlık makamının onayı ile Altıntaş Kaymakamlığını vekaleten yürütecek olan Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, ilçedeki görevine başladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı Altıntaş Kütahya Yerel Haberler

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