Kütahya haberi! Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, görevine başladı Yerel Haberler Kütahya bölgesinden gelen habere göre İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı'na vekaleten görevlendirilen Hüseyin Bozoğlan, vazifesine başladı. İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı'na vekaleten görevlendirilen Hüseyin Bozoğlan, vazifesine başladı. Bakanlık makamının onayı ile Altıntaş Kaymakamlığını vekaleten yürütecek olan Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, ilçedeki görevine başladı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İçişleri Bakanlığı Altıntaş Kütahya Yerel Haberler

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