Haber : Kütahya haberi: AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan aşure ikramı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya haberi: AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan aşure ikramı

 - Güncelleme:
Kütahya haberi: AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan aşure ikramı

Kütahya yerel haberine göre AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 'Aşure Günü' etkinliği çerçevesinde, Karagöz Ahmet Paşa ve Ulu Camii'nde vatandaşlara aşure ikram etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 'Aşure Günü' etkinliği çerçevesinde, Karagöz Ahmet Paşa ve Ulu Camii'nde vatandaşlara aşure ikram etti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve parti yöneticilerinin katılım sağladığı, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Aşure dağıtımında konuşan Başkan Önsay, "Dayanışma ve bereketin, birlik beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nde belediyemizce aşure pişirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Allah hayrımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Aşure Günü'müz mübarek olsun" dedi.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title