Kütahya haber: Vali Çelik, Simav'da köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi Yerel Haberler Kütahya habere göre Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav ilçesi Pulluca-Samat-Hıdırdivan köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav ilçesi Pulluca-Samat-Hıdırdivan köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. 3 kilometrelik yolun tamamlandığını kaydeden Vali Çelik, 3,6 kilometrede sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Vali Çelik'e incelemelerinde, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kütahya haber: Vali Çelik, Simav'da köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.