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Kütahya haber | Simav'ın yeni Emniyet Müdürü Aktay, göreve başladı

Yerel Haberler

Kütahya haber | Simav'ın yeni Emniyet Müdürü Aktay, göreve başladı

Edinilen Kütahya haberine göre Simav İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Secaattin Aktay görevine başladı.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Secaattin Aktay görevine başladı.

Simav halkının huzuru ve güvenliği için ellerinden gelen gayreti çalışma arkadaşlarıyla birlikte sürdüreceklerini ifade eden yeni Emniyet Müdürü Secaattin Aktay," Simav halkı ile her zaman iç içe olup, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Halkımıza kapımız her zaman açık olacak. Vatandaşın dertlerini gidermek, sıkıntısını çözmek için şeffaf bir görüş çerçevesinde herkese eşit mesafede hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımızın polise olan güvenini daha da artırmak için gayret göstereceğiz" dedi.

Meslek hayatına Sivas'ta başlayan 1968 Erzurum doğumlu, evli ve bir çocuk babası Secaattin Aktay, sırasıyla İzmir'in Kemalpaşa, Bayburt, İzmir'in Konak ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde görev yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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