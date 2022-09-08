Kütahya haber | Kütahya'ya yeni kamyon garajı Yerel Haberler Kütahya haberler: Kütahya'da, kamyoncu esnafı ve şehrin ihtiyacı doğrultusunda yapımı başlayan kamyon garajı inşaatı hızla devam ediyor. Kütahya'da, kamyoncu esnafı ve şehrin ihtiyacı doğrultusunda yapımı başlayan kamyon garajı inşaatı hızla devam ediyor. Osb Yolu üzerinde bin 145 metrekare alan üzerine kurulu yeni kamyon garajı inşaatı hızla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik projeleri çerçevesinde inşaat çalışmaları başlatılan yeni kamyon garajı, nakliyecilerin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirildi. Projenin tamamlanması ile birlikte nakliyeci esnafının yaşadığı sorunlara ortadan kalkması planlanırken, yeni kamyon garajı içerisinde kooperatif binası, yazıhane, ortak kullanım alanları ve sosyal donatılar yer alacak. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya OSB Yerel Haberler

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