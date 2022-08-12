Kütahya haber: Kütahya'da, Dumlupınar ve Fatih Sultan Mehmet bulvarları yenileniyor

Kütahya haber... Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda başlatılan ve Dumlupınar Bulvarı'nda devam eden kaldırım yenileme çalışması son aşamasına geldi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda başlatılan ve Dumlupınar Bulvarı'nda devam eden kaldırım yenileme çalışması son aşamasına geldi.

Fatih sultan Mehmet Bulvarında başlayan ve sonrasında Dumlupınar Bulvarı'nda devam eden kaldırım yenileme çalışması 75. Yıl Mahallesinde devam ediyor. Yapılan kaldırım yenileme çalışmasının kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Vatandaşlar, FSM ve Dumlupınar Bulvarı'nın görünümünü değiştiren kaldırım yenileme çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler. - KÜTAHYA