Kütahya haber... Kütahya'da belediye bünyesinde konservatuar kuruluyor

Kütahya'da belediyesi bünyesine konservatuar kurulması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, özellikle konservatuvar projesini çok önemsediğini ve Kütahya halkının böyle bir projeyi fazlasıyla hak ettiğini ve bu projeye gerekli desteği vereceklerine inandığını kaydetti.

Işık, ilk etapta hukuki bir düzlemde 'Kültür Sanat Akademisi' adı altında planlanıp, zaman içerisinde içeriği zenginleştirilerek ihtiyaç duyulan ve şehrin insanına kültür ve sanata dair hemen her alanda akademik eğitimlerin verileceği bir Konservatuvara dönüştürüleceğini belirtti.

Kurulacak olan Kültür sanat Akademisi'nin ocak ayında öğrenci alacak aşamaya gelmesi ve 2022-2023 eğitim öğretim dönemi bahar sezonu için şubat ayından itibaren öğrenci alımına başlaması planlanıyor.

Akademi, Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezinde hayata geçirilecek. Aynı zamanda akademiye ek olarak yine Belediyeye ait olan Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi'nde de anasınıfı ve ilkokul seviyesinde ki öğrenciler için eğitim verileceği ifade edildi. - KÜTAHYA