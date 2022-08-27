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Kütahya haber... Kütahya büyük zafere hazır

Yerel Haberler

Kütahya haber... Kütahya büyük zafere hazır

Kütahya haberine göre Kütahya Belediyesi bu anlamlı gün için şehir giriş ve çıkışlarında yer alan aydınlatma ünitelerini Türk bayrakları ile süsledi.

Kütahya Belediyesi bu anlamlı gün için şehir giriş ve çıkışlarında yer alan aydınlatma ünitelerini Türk bayrakları ile süsledi.

30 Ağustos, hem Başkomutanlık (Dumlupınar) Meydan Muharebesinin 100. Yıl dönümü hem de Kütahya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü.

Büyük Zaferin 100. yıl dönümü aynı zamanda Kütahya'nın da düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü. Kütahya Belediyesi bu anlamlı gün için şehrin Eskişehir, Afyonkarahisar ve Tavşanlı yolu üzerinde yer alan aydınlatma direklerine bir tarafı Türk bayrağı, diğer tarafı Kütahya'nın kurtuluşu ve Büyük Zaferin 100. Yılını kutlayan mesajlarla donatıldı.

Şehre girişte ve çıkışta yer alan bu anlamlı görsel Kütahyalı vatandaşların beğenisini ve takdirini kazandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Dumlupınar Kütahya Yerel Haberler

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