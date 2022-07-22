Kütahya haber: Hisarcık'ta şifa deposu haşhaş tohumları yıkanıp güneşte kurutuluyor - Haberler

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Kütahya haber: Hisarcık'ta şifa deposu haşhaş tohumları yıkanıp güneşte kurutuluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya haber: Hisarcık'ta şifa deposu haşhaş tohumları yıkanıp güneşte kurutuluyor

Kütahya haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde izinli haşhaş ekimi yapan üreticiler hasat ettikleri şifa deposu haşhaş tohumlarını bozulmadan uzun yıllar saklamak amacıyla yıkayıp yere serdikleri bezlerin üzerinde kurutuyorlar.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde izinli haşhaş ekimi yapan üreticiler hasat ettikleri şifa deposu haşhaş tohumlarını bozulmadan uzun yıllar saklamak amacıyla yıkayıp yere serdikleri bezlerin üzerinde kurutuyorlar.

Haşhaş tohumlarının uzun süre bozulmadan kalması için yıkayıp açık alanlarda yere serdikleri bezlerin üzerinde kuruttuklarını söyleyen haşhaş üreticileri, " Haşhaş tohumunu kavurup ezdirdikten sonra özellikle kış aylarında çörek, börek, katmer gibi unlu mamullerin lezzetini artırmak için kullanıyoruz. Haşhaş tohumunun ağrı kesici özelliği olduğu, uyku bozukluklarına iyi geldiği, ayrıca içerisinde bulunan maddelerin beyin sağlığını koruduğu, bu nedenle alzahimer gibi rahatsızlıkları önlemede faydalı olduğu bilinmektedir. Haşhaş tohumu tam bir şifa deposu" dediler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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