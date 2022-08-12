Kütahya haber: Hisarcık Şehitler Mahallesinde aşure etkinliği Kütahya habere göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde Muhtarlığın organizasyonuyla bir araya gelen kadınların pişirdiği aşure mahalle halkına ve cami cemaatine dağıtıldı. Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde Muhtarlığın organizasyonuyla bir araya gelen kadınların pişirdiği aşure mahalle halkına ve cami cemaatine dağıtıldı. Şehitler Mahallesi Seydi Resul Türbesi önünde bir araya gelen onlarca kadının hayırseverlerden toplanan malzemelerden pişirdikleri aşure mahalle halkına ve Cuma namazı sonrası Şehitler Mahallesi Camii cemaatine dağıtıldı. Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, birliği, beraberliği dayanışmayı, yardımlaşmayı daha canlı tutmak adına düzenledikleri aşure etkinliğine katkıda bulunan kadınlara ve hayırseverlere teşekkür etti. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Kütahya Cami Yerel Haberler

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