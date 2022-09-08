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Kütahya haber | Gediz Müftüsü Sebahattin Turan oldu

Yerel Haberler

Kütahya haber | Gediz Müftüsü Sebahattin Turan oldu

Kütahya haberleri: Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Bursa'ya atanan Müftü Nurullah Koçhan'ın yerine Sebahattin Turan atandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Bursa'ya atanan Müftü Nurullah Koçhan'ın yerine Sebahattin Turan atandı.

Bursa İl Müftülüğüne Müftü yardımcısı olarak atanan Nurullah Koçhan'dan boşalan Müftülük koltuğuna Diyanet Akademi Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi'nde görev yapan Sebahattin Turan tayin edildi.

Müftü Sebahattin Turan Gediz'de göreve başladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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